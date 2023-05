Meloni “L’Italia vista come un faro di civiltà all’estero”

Meloni “L’Italia vista come un faro di civiltà all’estero”

"Troppe volte noi dimentichiamo il contributo che l’Italia ha dato alla storia dell’umanità". Lo afferma il premier Giorgia Meloni, in un videomessaggio in occasione del convegno "Nazione e Patria. Idee ritrovate", in corso alla Sala Capitolare del Senato.



sat/gsl (Fonte video: Palazzo Chigi)