POTENZA (ITALPRESS) – “L’Italia, pur in una situazione esplosiva, sta facendo meglio di altri Paesi europei, non è più fanalino di coda”. Lo ha detto il premier Giorgia Meloni, a Potenza al comizio finale del centrodestra a sostegno di Vito Bardi per le Regionali in Basilicata.

“La compattezza del governo si vede dalla velocità e dall’efficacia. In un anno e mezzo questo governo ha prodotto molto di più di quanto governi della sinistra messi insieme con lo scotch hanno messo insieme in intere legislature”, ha aggiunto.

– Foto: Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).