MILANO (ITALPRESS) – “Nonostante la complessa congiuntura internazionale, l’economia lombarda ha dimostrato di essere solida e capace di reagire. Ce lo dicono i dati sul Pil, sull’occupazione, sulla nascita di nuove imprese e sui consumi delle famiglie. Sono risultati ai quali, lo dico con garbo e un pizzico di orgoglio, sono convinta abbia contribuito il buon governo regionale, le scelte e le politiche strutturali portate avanti in questi anni per valorizzare i punti di forza del territorio”.

Lo ha detto la Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni nel videomessaggio inviato all’apertura del ‘Lombardia World Summit 2023’.

“La Lombardia è anche un territorio dove la forza produttiva e il dinamismo delle imprese si coniuga da sempre con una grande attenzione al sociale, alla sussidiarietà e alla solidarietà – ha aggiunto la premier – Quello lombardo è un modello che racconta una storia tutta italiana: una regione simbolo dell’unità nazionale. Qui italiani da ogni parte d’Italia hanno trovato la propria strada e hanno potuto costruire un futuro migliore per le loro famiglie”.

“Ecco perchè la Lombardia è uno degli esempi di quello che meglio sappiamo e possiamo essere come italiani”, ha concluso Meloni.

