Meloni “La ricchezza la creano aziende e lavoratori, non lo Stato”

Meloni “La ricchezza la creano aziende e lavoratori, non lo Stato”

"Le ricette usate finora non hanno funzionato, bisogna immaginare una strada nuova, quella di puntare tutto sulla crescita economica". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo dal palco del XIX congresso della Cgil a Rimini. "La ricchezza la creano le aziende con il loro lavoratori, la povertà non si abolisce per decreto", ha aggiunto. sat/gtr (fonte: Palazzo Chigi)