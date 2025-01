ROMA (ITALPRESS) – La premier Giorgia Meloni è in volo verso l’aeroporto internazionale di Palm Beach per incontrare il presidente eletto Donald Trump. Fonti qualificate confermano che il bilaterale è previsto per l’1.30 (ora italiana) nella residenza del magnate a Mar-a-lago, in Florida. Possibili temi al centro dell’incontro, la guerra in Ucraina, l’arresto di Mohammad Abedini a Malpensa su richiesta degli Stati Uniti, la questione dazi e l’arresto della giornalista Cecilia Sala da parte del regime di Teheran.

Nel frattempo Andrea Stroppa, l’uomo di fiducia di Elon Musk in Italia, ha pubblicato su X un’immagine ritoccata con l’intelligenza artificiale dove Meloni, Trump e il patron di Tesla e SpaceX compaiono vestiti da antichi romani.

