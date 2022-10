Meloni “Ho incontrato Berlusconi, sono molto ottimista”

Per la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, intervenuta a Milano, al villaggio Coldiretti, l'incontro con Silvio Berlusconi è andato "molto bene. Siamo tutti quanti al lavoro per fare del nostro meglio. Vedremo come andranno le cose. Sono molto ottimista". xa1/mgg/