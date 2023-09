LAMPEDUSA (AGRIGENTO) (ITALPRESS) – “Ce la stiamo mettendo tutta”. Così, secondo quanto si apprende, il premier Giorgia Meloni, a Lampedusa con la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, si è rivolta a un gruppo di isolani in merito all’emergenza migranti.

“Stiano lavorando, qui con me c’è Ursula Von der Leyen. Le istituzioni oggi sono qui anche per voi. Come al solito ci metto la faccia sulle cose”, ha sottolineato ai lampedusani che stavano manifestando sull’isola per l’emergenza immigrazione. Meloni è scesa dal corteo presidenziale che si stava recando all’hotspot e ha avuto un colloquio con i manifestanti. Con lei anche la Von der Leyen e il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.

Prima di andare via il premier ha chiesto ai cittadini di mandarle una lettera con le loro richieste. I manifestanti hanno ringraziato Meloni e hanno quindi consentito al corteo di auto di raggiungere l’hotspot.

Meloni e Von der Leyen, accompagnati dal ministro Piantedosi e dal commissario europeo agli Affari interni Ylva Johansson, sono stati accolti dal presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, e dal prefetto di Agrigento, Filippo Romano. La delegazione istituzionale ha visitato prima l’hotspot dell’isola e poi il Molo Favaloro.

