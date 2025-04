Meloni arriva alla Casa Bianca, Trump “E’ una grande persona”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata alla Casa Bianca per il bilaterale con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. “E’ una grande persona”, ha detto Trump ai giornalisti indicando il premier italiano.

“Sono sicura che si possa raggiungere un accordo. Vorrei invitare il presidente nel nostro Paese e organizzare un incontro con l’Europa. Bisogna parlare con schiettezza delle esigenze reciproche”. Ha detto la premier sui dazi, durante l’incontro con il presidente americano nel quale si è anche parlato del tema difesa, rispetto al quale Meloni ha ribadito la volontà dell’Italia di “arrivare alla soglia del 2%” del Pil.

Il presidente Trump non si è sbilanciato, invece, in merito alla probabilità di raggiungere accordi commerciali in modo tempestivo. Poco prima dell’incontro nello Studio Ovale con Meloni, Trump ha detto ai giornalisti che “a un certo punto” gli accordi si concretizzeranno: “Non abbiamo fretta”, ha affermato Trump, aggiungendo di essere soddisfatto per le entrate che, secondo lui, i dazi saranno in grado di generare per il governo degli Stati Uniti.

“Raggiungeremo un buon accordo” con la Cina, ha detto ancora Trump. Inoltre “ci saranno pochi problemi per un accordo con l’Europa, rafforzeremo entrambe le sponde dell’Atlantico”, ha aggiunto.

“Abbiamo parlato molto delle cose che Italia e Stati Uniti possono fare insieme, come la Difesa, l’economia, lo spazio e l’energia”. Così nuovamente la presidente Meloni nel corso del bilaterale nello Studio Ovale con il Trump. “L’Italia dovrà aumentare le sue importazioni di Gnl e anche il nucleare, che stiamo cercando di sviluppare, credo che ci possano essere dei modi per collaborare e le imprese italiane investiranno per molti anni, come sapete, nei prossimi anni credo circa 10 miliardi – prosegue la premier -. E questo dimostra che le nostre economie sono interconnesse. Questo è stato importante signori presidente, non riguarda solo l’Italia, ma l’intera Europa. Lo scambio tra noi è un investimento molto importante”.

