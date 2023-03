Melnyk “La Russia minaccia il mondo con il nucleare”

"Purtroppo questa notte è stata un'altra notte terribile per il nostro Paese. Sono state colpite diverse infrastrutture, e ci sono state anche delle vittime. La Russia sta provando a minacciare il mondo con un disastro nucleare. Per questo dobbiamo essere uniti, per proteggere i siti doce si trovano le centrali nucleari". Così Yaroslav Melnyk, ambasciatore ucraino in Italia. xb2/tvi/gtr