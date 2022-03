PAVIA (ITALPRESS) – Dopo il percorso di avviamento agonistico svolto con il Toscano Racing Team presso il circuito Internazionale 7Laghi Kart con il rental coach Michele Milanesi, il driver frusinate Manuel Melluso è stato già inserito nel programma gare. Per lui è stato calendarizzato un campionato rental SWS Ironman, gare di qualificazione alla Finale Mondiale del produttore Francese, con la specifica peculiarità della difficoltà tecnica che prevede per ogni GP una durata di 80 minuti. “E’ strano, ho desiderato per tutta la vita fare il pilota rimanendo in silenzio e convivendo con la sofferenza che non lo avrei mai fatto – ha dichiarato Melluso – Probabilmente dall’inizio di quest’anno ho iniziato a fare quei piccoli passi giusti che mi stanno portando verso il mio sogno, anche se mi sento un pò fuori tempo… Meglio tardi che mai. Nonostante mi senta a mio agio nel mondo dei motori non posso nascondere di essere avvolto da un frullato di emozioni contrastanti che, senza ombra di dubbio, mi faranno vivere questo percorso in maniera molto intensa. Sulla scrivania c’è più di qualche progetto e i ragazzi del TRT guardano lontano, sono in gamba, motivati, competenti e tutto questo aumenta la potenza del nostro rapporto e delle mie ambizioni. La mia passione per i motori nasce da piccolo, sulle auto a scontro del luna park. Ricordo che impugnare il volate mi faceva sentire curioso, osservavo cosa faceva la macchinetta quando giravo lo sterzo o spingevo il pedale e, ovviamente, non faceva proprio tutto quello che le comandavo! Così è iniziato tutto: il fascino della guida, della meccanica, delle corse. Ciò che ha tenuto viva la fiamma nel tempo è stato sicuramente la necessità di provare le sensazioni che solo un veicolo in movimento può darti, mi riferisco proprio all’ accelerazione, la velocità, la percorrenza delle curve, il cambio, il suono e l’odore del motore. Farò di tutto per vivere questa esperienza al meglio ma la vivrò al massimo solo quando raggiungerò determinati obiettivi, purtroppo io sono uno di quelli che ‘gioca’ per vincere”. La prima data prevista per il debutto del pilota laziale è il 16 aprile presso il circuito di Misano Adriatico (Repubblica di San Marino).

(ITALPRESS).

