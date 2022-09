MOSCA (RUSSIA) (ITALPRESS) – “Si terranno i referendum e le repubbliche del Donbass e altri territori saranno accettati in Russia”. Lo scrive su Telegram Dmitry Medvedev, vice presidente del Consiglio di sicurezza nazionale della Russia. “La protezione di tutti i territori che avranno aderito sarà notevolmente rafforzata dalle forze armate russe. La Russia ha annunciato che non solo le capacità di mobilitazione, ma anche qualsiasi arma russa, comprese le armi nucleari strategiche e le armi basate su nuovi principi, potrebbero essere utilizzate per tale protezione”.

(ITALPRESS).

-foto agenziafotogramma.it-

