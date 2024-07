PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Daniil Medvedev sarà in campo sulla terra rossa di Parigi ai prossimi Giochi Olimpici. Nella lista degli atleti russi e bielorussi invitati dal Cio come neutrali figura il sì del 28enne moscovita, tre anni fa arrivato fino ai quarti del torneo di Tokyo. Hanno invece declinato l’invito Andrey Rublev e Karen Khachanov fra gli uomini e Daria Kasatkina, Liudmila Samsonova e Anna Kalinskaya, fidanzata di Jannik Sinner, fra le donne. Oltre a Medvedev hanno accettato di partecipare come neutrali Roman Safiullin, Pavel Kotov, Ekaterina Alexandrova, Diana Shnaider e Mirra Andreeva. Non si è ancora pronunciata Anastasia Potapova così come, nelle fila bielorusse, Aryna Sabalenka: l’attuale numero 3 del mondo, costretta a rinunciare a Wimbledon per un problema alla spalla, nelle scorse settimane aveva però fatto capire di non voler andare a Parigi senza la sua bandiera. Ci sarà invece la connazionale ed ex numero 1 Wta Vika Azarenka.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

