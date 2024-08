LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – L’ondata di caldo che ha colpito il Mediterraneo a metà luglio sarebbe stata “praticamente impossibile” senza il cambiamento climatico di origine antropica, afferma una nuova analisi della rete World Weather Attribution (WWA). L’analisi ha rilevato che le temperature estremamente calde in Grecia, Italia, Spagna, Portogallo, Francia e Marocco sarebbero state tra 2,5°C e 3,3°C più fredde se gli esseri umani non avessero bruciato combustibili fossili. Sebbene l’ultimo rapporto della WWA si basi su dati osservativi, senza estrapolazione da modelli climatici, rileva che i risultati sono “molto simili agli studi pubblicati nel 2023 che analizzavano le ondate di caldo nella stessa regione e includevano modelli climatici”. I punti in comune tra i cambiamenti osservati nel luglio 2024 e nel luglio 2023 “sono un buon indicatore di come il cambiamento climatico stia influenzando il caldo estremo nel Mediterraneo”, inclusa la realtà che eventi di caldo estremo come quello appena passato “non sono più rari”. “Si prevede che ondate di caldo simili che colpiscono Grecia, Italia, Spagna, Portogallo e Marocco si verifichino in media circa una volta ogni 10 anni nel clima odierno che è stato riscaldato di 1,3°C a causa del cambiamento climatico indotto dall’uomo”, ha dichiarato la WWA.

Se l’umanità non riuscisse ad allontanarsi “rapidamente” dalla combustione dei combustibili fossili “questi eventi diventerebbero più caldi, più frequenti e più duraturi”. E l’incapacità di dare priorità all’adattamento al calore significherà sofferenze più intense e più morti, con i più vulnerabili più esposti al rischio. Si sa che almeno 21 persone sono morte per cause legate al caldo in Marocco lo scorso mese, quando le temperature hanno superato i 48°C. I ritardi nelle segnalazioni e la scarsa tenuta dei registri in Marocco e altrove nella regione significano che dozzine o addirittura centinaia di persone “probabilmente” sono morte a causa dello stress da caldo durante l’ondata di caldo di luglio, ma non sono state ancora conteggiate nel totale, ha aggiunto la WWA. L’OMS ha affermato che negli ultimi due decenni si è assistito a un aumento del 30% dei decessi globali legati al caldo, con gli adulti più anziani (soprattutto quelli che vivono da soli) e le persone con patologie preesistenti particolarmente a rischio. “Le temperature estreme aggravano le condizioni croniche, comprese le malattie cardiovascolari, respiratorie e cerebro-vascolari, la salute mentale e le condizioni legate al diabete. Il caldo estremo è un problema soprattutto per gli anziani, soprattutto per coloro che vivono soli. Può anche comportare un onere aggiuntivo per le donne incinte”, ha affermato in una nota Hans Kluge, direttore europeo dell’OMS. I politici europei stanno iniziando a prestare attenzione, con piani d’azione sul calore “sempre più implementati in tutta la regione”, ha affermato la WWA.

– Foto Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).