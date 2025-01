Medio Oriente, Tajani “Rafforzare il cessate il fuoco”

ROMA (ITALPRESS) - "Lavoreremo per rafforzare il cessate il fuoco e per cercare di avere una vera pace". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, parlando dell'accordo per la tregua a Gaza dopo l'incontro alla Farnesina con il ministro degli Esteri tunisino Mohamed Ali Nafti. xi2/sat/gtr