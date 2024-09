Medio Oriente, Meloni “Subito tregua e rilascio ostaggi a Gaza”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - "Sosteniamo, ovviamente, anche il diritto del popolo palestinese ad avere un proprio Stato. Ma affinché questo possa vedere presto la luce è necessario che i palestinesi lo affidino a una leadership ispirata al dialogo, alla stabilizzazione del Medio Oriente e all'autonomia. Gli Accordi di Abramo hanno dimostrato la possibilità di convivere e cooperare vantaggiosamente sulla base del mutuo riconoscimento. Se questa è la prospettiva sulla quale tutti dobbiamo lavorare, e lo è, oggi l'imperativo è raggiungere, senza ulteriori ritardi, un cessate il fuoco a Gaza e l'immediato rilascio degli ostaggi israeliani. Non possiamo più assistere a tragedie come quelle di questi giorni nel Sud e nell'Est del Libano, con il coinvolgimento di civili inermi, tra cui numerosi bambini". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel suo intervento all'Assemblea generale dell'Onu. (ITALPRESS). col3/mrv (Fonte video: Palazzo Chigi)