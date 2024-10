NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “L’Italia condanna fermamente l’attacco iraniano di ieri a Israele. Esprimiamo profonda preoccupazione per gli sviluppi in corso e chiediamo moderazione e responsabilità a tutti gli attori regionali. Evitare qualsiasi ulteriore spirale di escalation deve essere la massima priorità condivisa, così come prevenire un’altra drammatica crisi umanitaria. L’Italia continuerà a lavorare per una soluzione diplomatica, anche in qualità di Presidente di turno del G7, per la stabilizzazione del confine israelo-libanese e a questo proposito ricorda con forza la dichiarazione dei leader del 25 settembre per un cessate il fuoco di 21 giorni in Libano. E mentre siamo qui riuniti, il nostro Primo Ministro sta per tenere una telefonata con i leader G7 per discutere la situazione nella regione”. Lo ha dichiarato l’Ambasciatore italiano all’Onu, Maurizio Massari intervenendo alla riunione di emergenza del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sulla crisi in Libano.

“L’Italia invita tutte le parti coinvolte alla piena e immediata attuazione della Risoluzione 1701, e invita il Consiglio di Sicurezza a considerare di rendere più efficace l’attuazione del mandato di UNIFIL al fine di garantire la sicurezza lungo la Linea Blu e di garantire che la popolazione sfollata del nord di Israele e del Libano possa tornare a casa in sicurezza. La sicurezza di tutto il personale UNIFIL deve essere rispettata e pienamente garantita. Sovranità e integrità territoriale del Libano devono anch’esse rispettate. Signora Presidente,

L’Italia lancia un appello per un immediato cessate il fuoco in Libano. Continueremo a lavorare per una soluzione diplomatica ed siamo pronti ad assistere attivamente le Forze Armate libanesi nell’assunzione delle proprie responsabilità lungo il confine con Israele. Su questo punto, l’Italia ritiene della massima importanza sostenere e rilanciare pienamente i negoziati Libano-Israele per stabilire pacificamente i propri confini. Continueremo a impegnarci con i nostri partner e alleati e a mantenere aperti canali di dialogo con tutti gli attori della regione” ha aggiunto Massari.

“Allo stesso tempo, è altrettanto urgente raggiungere un accordo per il cessate il fuoco a Gaza e il rilascio degli ostaggi in linea con la risoluzione 2735. In questo momento specifico, è nostra responsabilità collettiva invitare alla calma e alla moderazione, consapevoli del fatto che ogni minuto che passa, la vita di uomini, donne e bambini innocenti dell’intera regione è in gioco. L’Italia è un fermo sostenitore del principio ‘due persone, due stati’ e condivide l’obiettivo di una pace regionale globale e duratura che possa essere raggiunta sulla base di una soluzione a due Stati, con Israele e Palestina che vivano fianco a fianco in pace e sicurezza entro confini riconosciuti e concordati e pieno riconoscimento dell’esistenza di Israele e rispetto della sua sicurezza da parte di tutti gli attori regionali” conclude l’ambasciatore italiano all’Onu.

