NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Accolgo con favore l’annuncio di un accordo per garantire un cessate il fuoco e il rilascio di ostaggi a Gaza. Rendo omaggio ai mediatori, Egitto, Qatar e Stati Uniti d’America, per i loro sforzi dedicati nel negoziare questo accordo. Il loro impegno incrollabile nel trovare una soluzione diplomatica è stato fondamentale per raggiungere questo importante risultato”. Lo ha detto il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres, parlando al Palazzo di Vetro.

“Invito tutte le parti coinvolte a rispettare i propri impegni e a garantire che questo accordo sia pienamente attuato. Fin dall’inizio delle violenze, ho richiesto un cessate il fuoco immediato e il rilascio incondizionato di tutti gli ostaggi. La nostra priorità ora deve essere alleviare le enormi sofferenze causate da questo conflitto – ha sottolineato Guterres -. Le Nazioni Unite sono pronte a sostenere l’attuazione di questo accordo e a intensificare la fornitura di aiuti umanitari continui ai numerosi palestinesi che continuano a soffrire. È imperativo che questo cessate il fuoco rimuova gli ostacoli significativi di sicurezza e politici alla distribuzione degli aiuti a Gaza, consentendoci di supportare un aumento sostanziale di aiuti umanitari urgenti e salvavita”.

“La situazione umanitaria ha raggiunto livelli catastrofici, e chiedo a tutte le parti di facilitare una rapida, ininterrotta e sicura fornitura di aiuti umanitari a tutti i civili che ne hanno bisogno – ha spiegato il segretario generale dell’Onu -. Da parte nostra, faremo tutto ciò che è umanamente possibile, consapevoli delle gravi sfide che dobbiamo affrontare. Tuttavia, ci aspettiamo che i nostri sforzi siano supportati anche da altri attori umanitari, dal settore privato e da iniziative bilaterali”.

Per Guterres “questo accordo rappresenta un primo passo cruciale, ma dobbiamo mobilitare tutti gli sforzi per promuovere obiettivi più ampi, tra cui la preservazione dell’unità e dell’integrità del territorio palestinese occupato. L’unità palestinese è essenziale per raggiungere una pace e una stabilità durature, e sottolineo che un governo palestinese unificato deve rimanere una priorità assoluta”.

“Esorto le parti e tutti i partner rilevanti a cogliere questa opportunità per stabilire un percorso politico credibile verso un futuro migliore per palestinesi, israeliani e l’intera regione. Porre fine all’occupazione e raggiungere una soluzione negoziata a due stati, con Israele e Palestina che convivono fianco a fianco in pace e sicurezza, in linea con il diritto internazionale, le risoluzioni delle Nazioni Unite e gli accordi precedenti, rimane una priorità urgente”, ha aggiunto.

“Solo attraverso una soluzione a due Stati praticabile le aspirazioni di questi popoli potranno essere realizzate. Rendo omaggio ai civili che hanno perso la vita, compresi i membri del personale delle Nazioni Unite e gli operatori umanitari – ha concluso Guterres -. Le Nazioni Unite rimangono ferme nel loro impegno a sostenere tutti gli sforzi che promuovono la pace, la stabilità e un futuro più speranzoso per il popolo di Palestina e Israele e per l’intera regione”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).