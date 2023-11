LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Le autorità palestinesi hanno chiesto al governo maltese di contribuire alla donazione di medicinali e all’invio di forniture mediche a Gaza. L’Ambasciata palestinese a Malta esorta coloro che vogliono donare a farlo tramite l’Ambasciata per garantire che le forniture passano attraverso i canali adeguati e finiscano nelle mani del popolo palestinese. “Poichè apprezziamo veramente la vostra gentile volontà e iniziativa di stare al fianco delle nostre famiglie nella nostra amata Gaza, vorremmo informarvi che le donazioni, comprese forniture mediche, cibo e medicine, dovrebbero essere effettuate solo attraverso l’Ambasciata mentre le donazioni saranno diretti tramite le organizzazioni internazionali”, ha affermato l’ambasciata in una nota. La Croce Rossa e la Mezzaluna Rossa sono gli “unici canali” che forniranno donazioni a Gaza.

L’ambasciata palestinese ha anche affermato che preferirebbe raccogliere denaro e utilizzarlo per acquistare forniture umanitarie dall’Egitto al fine di evitare l’elevato costo delle risorse che sarebbe coinvolto nel trasporto di tali articoli da Malta. “Stiamo facilitando l’invio delle donazioni poichè preferiamo acquistarle dall’Egitto e inviarle a Gaza piuttosto che raccoglierle qui e spendere soldi per la logistica”.

– Foto: Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).