Medicina, in Italia 300 licei a “curvatura biomedica”

ROMA (ITALPRESS) - Ha partecipato al percorso di potenziamento-orientamento "Biologia con curvatura biomedica" Arianna Vicari, la studentessa che ha ottenuto il miglior punteggio nei test per l'ingresso a Medicina. È proprio al Liceo scientifico Quadri di Vicenza, infatti - uno dei quasi 300 Istituti coinvolti nel progetto messo in campo dalla Fnomceo, la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito - che la giovane si è appassionata allo studio delle materie di area medica e, seguendo le lezioni dei medici individuati dall'Ordine e dei docenti, ha maturato il desiderio di scegliere questa professione.