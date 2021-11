McDonald’s per l’ambiente, raccolte 15 tonnellate di rifiuti

Si è concluso a Napoli il progetto “Le giornate insieme a te per l’ambiente”, ideato da McDonald’s in collaborazione con FISE Assoambiente e Utilitalia per combattere il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti. L’iniziativa ha toccato 105 tappe da nord a sud della penisola e coinvolto 4 mila volontari. Un esercito munito di pinze, scope e palette che è riuscito a raccogliere 3.500 sacchi di rifiuti. abr/mrv