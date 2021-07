McDonald’s, al via il Roadshow della Sostenibilità

Il primo ristorante McDonald’s inaugurato in Italia, in Piazza di Spagna a Roma nel 1986, diventa la tappa iniziale del Roadshow della Sostenibilità, un progetto che sancisce l’impegno della società in tema di economia circolare. sat/gtr