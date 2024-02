ROMA (ITALPRESS) – Mazda Italia ha portato la sua gamma in un viaggio all’insegna della strategia Multi-solution della Casa per studiare appieno il ricco ventaglio di tecnologie proposte che rendono possibile l’offerta di una gamma completa, al cui centro rimangono le esigenze del cliente. L’approccio Multi-solution consiste nel trovare soluzioni innovative e su misura offrendo una gamma completa di veicoli e propulsioni. In una visione olistica, che tenga conto di tutte le soluzioni disponibili, soprattutto nella fase di transizione verso una mobilità a zero emissioni di CO2, offrire la tecnologia giusta al cliente giusto e nel contesto economico-sociale giusto nel quale viene applicato, rappresenta l’obiettivo del Marchio. Ritenendo che il raggiungimento della neutralità carbonica richieda l’utilizzo di tutte le opzioni tecnologiche disponibili, Mazda si impegna a ridurre le emissioni di CO2 di ogni vettura in tutte le fasi della produzione. La Casa di Hiroshima sostiene, infatti, che una riduzione efficace debba essere raggiunta tramite due approcci complementari: in primo luogo, l’adozione di veicoli completamente elettrici per sostituire le vetture con motore a combustione e, in secondo luogo, sostituendo progressivamente i combustibili fossili con alter-ego a emissioni zero sia per motori a combustione interna esistenti, sia elettrificati.

Per questo Mazda ha introdotto la Skyactiv Multi-solution Scalable Architecture; una delle ultime tecnologie sviluppate, il nuovo motore Diesel montato sul SUV ammiraglia della gamma, la CX-60, fa parte di questa architettura e permette di avere coppia e potenza necessari a percorrere grandi viaggi consumando molto poco. Per i veicoli elettrici, come la MX-30, invece, Mazda sta sviluppando la Skyactiv EV Scalable Architecture – che verrà utilizzata per i prodotti di varie dimensioni e tipologia di carrozzeria, in arrivo sul mercato tra il 2025 e il 2030.

Della strategia Multi-solution fanno parte altre soluzioni tecnologiche, come l’elettrica con una batteria delle giuste dimensioni per non avere un impatto ambientale superiore ai modelli con motori tradizionali, l’elettrica con power generator – la MX-30 R-EV – che estende il range chilometrico utile per chi vive in zone con infrastrutture di ricarica carenti o che desidera vincere l’ansia da autonomia, l’ibrido leggero e abbinato al rivoluzionario e-Skyctiv-X – che combina i vantaggi dei motori diesel ad accensione per compressione, quali la superiore risposta iniziale e l’efficienza nei consumi, con quelli dei benzina ad accensione comandata – scelta ideale per vetture di medie dimensioni e per un uso su percorsi misti, adatto a equipaggiare la best-seller CX-30 e la Mazda3, o il Full Hybrid per l’auto dedicata all’uso cittadino, come la Mazda2 Hybrid.

Partendo dalla Villa del Grumello lungo il lago di Como, in un percorso di circa 150 km tra i panorami del Comasco, alternando il percorso cittadino, autostradale, misto e misto-fun, è stato possibile testare la diversità e poliedricità del Marchio. I test su strada e il cambio delle vetture hanno consentito uno studio approfondito della strategia Multi-solution Mazda e la piena comprensione dell’approccio Mazda: la giusta tecnologia per cliente giusto. Testando la Mazda2 Hybrid, la Mazda3, la CX-30, la CX-5, la CX-60, la Mazda MX-30 BEV e R-EV, nonchè l’iconica MX-5, è stato possibile apprezzare come la filosofia progettuale Mazda sia presente con le sue caratteristiche uniche su tutti i modelli, anche con dimensioni e pesi diversi, testimoniando le caratteristiche di unicità del brand di Hiroshima. A dimostrazione dell’impegno Mazda per un approccio multi-soluzione, la Mazda CX-60 soddisfa le crescenti esigenze del segmento con una più ampia scelta di motorizzazioni che combinano le più moderne prestazioni ambientali con il piacere di guida insito in ogni Mazda. Questo sistema di nuova concezione raggiunge elevate prestazioni e caratteristiche di maneggevolezza ideali, rendendolo uno dei sistemi più completi.

