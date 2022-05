ROMA (ITALPRESS) – Segno più per Mazda che ha reso noti i propri risultati commerciali e finanziari per l’intero anno fiscale che si è concluso il 31 marzo 2022, facendo segnare a livello globale la vendita di 1.251.000 veicoli nel corso di questi dodici mesi. Le vendite in Europa sono salite del 7,2% su base annua con 163.000 unità, portandone la sua quota di mercato all’1,2%, con un aumento dello 0,1%. Anche Mazda North America ha incrementato le vendite sul proprio mercato rispetto all’anno precedente, con 439.000 unità vendute (+9%). Sul mercato nazionale giapponese Mazda ha venduto 149.000 unità (-16%). Mentre in Cina, il maggior mercato asiatico per Mazda, sono state registrate vendite per 170.000 unità (-26%). A riflesso degli accresciuti sforzi per il recupero delle vendite, la riduzione dei costi e l’incremento dei profitti, le prestazioni commerciali della Mazda hanno portato a un fatturato di vendita netto pari a 3.120,3 miliardi di yen (23,8 miliardi di euro), con un profitto operativo annuo positivo per 104,2 miliardi di yen (795,4 milioni di euro) e un utile netto di 81,6 miliardi di yen (622,9 milioni di euro).

Mentre il contesto di mercato rimane incerto a causa di problemi quali la guerra in Ucraina, la ridotta disponibilità di semiconduttori e i prezzi crescenti delle materie prime, Mazda punta a proseguire nell’aumento delle vendite e a ottenere una maggiore penetrazione con l’introduzione delle nuove CX-50 e CX-60 nel corso dell’anno fiscale che terminerà a marzo 2023, con una previsione di vendita globale pari a 1.349.000 unità. Ci si attende che a fare da traino commerciale siano Nord America, Giappone ed Europa. Attraverso un costante monitoraggio del contesto commerciale, per l’intero anno fiscale Mazda prevede vendite per 3.800.000 miliardi di yen (28,5 miliardi euro), un profitto operativo di 120,0 miliardi di yen (902,2 milioni euro), e un utile netto di 80,0 miliardi di yen (601,5 milioni euro).

– foto ufficio stampa Mazda Motor Italia –

(ITALPRESS).

