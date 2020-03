Mauri “Criminalita’ ridotta in Puglia”

"La percezione e' diversa ma la verita' e' che in provincia di Bari si e' avuta una riduzione molto forte dei reati predatori. Il 25% in meno dei delitti in generale, il 71% in meno di rapine e il meno 32% dei furti" ha detto il vice ministro dell'Interno Matteo Mauri. dam/pc/red