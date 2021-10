Grande soddisfazione per le Farfalle azzurre di ginnastica ritmica, dopo l’oro di oggi, nella finale di specialità con i cerchi e le clavette, ai Mondiali in Giappone. Ad esprimerla la capitana Alessia Maurelli, circondata dalle sue compagne, visibilmente emozionate. “È la medaglia che volevamo, soprattutto nei cerchi e clavette perché è quello a cui siamo più legate e quello in cui ci riconosciamo di più. Siamo sempre state un tutt’uno con questo esercizio, fin dall’inizio. Abbiamo iniziato a costruirlo due anni fa. Tanto sudore e tanta fatica per renderlo perfetto ma, alla fine, ce l’abbiamo fatta proprio qui, al Mondiale di Kitakyushu, passando per Europei e Olimpiade. È stato impeccabile. Lo stesso presidente della Federazione internazionale, Morinari Watanabe, si è avvicinato a noi per congratularsi e confidarci che gli abbiamo fatto venire la pelle d’oca. Speriamo di averlo fatto anche con il pubblico a casa”, ha detto la Maurelli.

“Mi auguro che il futuro ci riservi tante altre emozioni proprio come aver cantato l’inno di Mameli davanti al pubblico giapponese. Avevamo il batti cuore perché è una terra che ci ha donato tante soddisfazioni. Abbiamo vinto l’argento nel concorso generale e oggi volevamo qualcosa in più. Ora ci aspetta un po’ di vacanza e poi torneremo in pedana per preparare e programmare gli impegni futuri. Noi vi promettiamo di volare sempre più in alto, come solo le Farfalle sanno fare”, ha concluso la capitana azzurra.

