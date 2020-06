MILANO (ITALPRESS) – “Oggi sono partiti gli esami di maturità. Per fare un grande in bocca al lupo a tutti i maturandi lombardi, ho chiamato Mattia che è tra i simboli della lotta di questi ultimi mesi”. Lo scrive il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana sulla sua pagina Facebook, in riferimento al 18enne lombardo risultato positivo al coronavirus e guarito dopo due settimane di terapia intensiva all’ospedale di Cremona.

“Mattia ha sconfitto il Covid- scrive Fontana nel post-, è stato costretto prima a molti giorni di terapia intensiva poi a una lunga degenza, la sua storia e quella dei suoi medici e infermieri all’ospedale di Cremona ha fatto il giro del mondo. Superata questa dura prova ora affronterà l’esame che a conclusione del percorso scolastico farà di lui un nuovo elettrotecnico. Mi ha detto di volersi lanciare nel mondo del lavoro e gli faccio tanti auguri, in Lombardia c’è molto da fare- continua il governatore lombardo-. A esami conclusi e superati, ho invitato Mattia a venire a trovarmi a Palazzo Lombardia. Presto ci vedremo. Ragazzi siate forti come Mattia. Il futuro è vostro”.

(ITALPRESS).