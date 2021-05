ROMA (ITALPRESS) – “Faccio veramente fatica a comprendere le ragioni che hanno spinto il Governo a posticipare la riapertura delle piscine al chiuso di oltre un mese rispetto a quella delle palestre, che invece avverrà il 24 maggio. Ritengo che questo settore abbia subito e stia subendo dei danni enormi e che fissare al 1° luglio la data della riapertura delle piscine al coperto significhi affossare definitivamente tutti quei gestori che, con enormi sacrifici, sono riusciti a sopravvivere fino ad oggi”. Queste le parole del presidente della Fipsas Ugo Claudio Matteoli, dopo la presa di posizione della Fin e dei nuotatori italiani, che, allo scopo di sensibilizzare le istituzioni a riaprire le piscine coperte, hanno indossato, durante la prima sessione di finali dei Campionati Europei, in corso svolgimento a Budapest, la mascherina con hashtag #salviamolepiscine. “Considerato lo stato dell’arte – ha proseguito il Presidente Matteoli – credo che sia arrivato il momento che il Coni faccia sentire la sua voce, intervenendo, in maniera chiara e netta, a tutela di un comparto che vede coinvolti, a diverso titolo, moltissimi soggetti (gestori, federazioni, associazioni, società sportive, atleti, semplici praticanti, operatori sportivi, etc.), i quali, in maniera del tutto ingiustificata, data l’assenza di qualsivoglia evidenza scientifica, continueranno a subire, con ogni probabilità, il peso di misure restrittive che, in altri ambiti, sono in procinto di essere notevolmente mitigate se non addirittura eliminate” le parole di Matteoli.

“Quindi, mi sono rivolto al presidente Malagò affinchè eserciti tutta l’influenza che gli deriva dal suo ruolo di massimo esponente dello sport italiano per convincere il Governo a rivedere la sua posizione in merito alla riapertura delle piscine al chiuso. Un tema, quest’ultimo, che mi sta particolarmente a cuore, visto che molte delle discipline gestite dalla FIPSAS (dal nuoto pinnato all’apnea, passando per l’hockey, il rugby e il tiro al bersaglio subacqueo) si svolgono proprio in piscina”.

