Mattarella “Rispettare la dignità del lavoro”

ROMA (ITALPRESS) - "Il valore sociale passa – come prescrive la Costituzione - dal necessario rispetto della dignità del lavoro, della sua sicurezza, della tutela della salute, dell’ambiente, dell’insieme dei diritti sociali; e il valore che le imprese esprimono si amplia ulteriormente per il loro carattere di moltiplicatore delle opportunità, per le conoscenze che trasmettono, per le innovazioni che, migliorando produzioni e prodotti, arricchiscono le condizioni di vita comune”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso della cerimonia di consegna delle onorificenze dell’Ordine “Al Merito del Lavoro”. sat/gsl (Fonte video: Qurinale)