ROMA (ITALPRESS) – “Nell’ambito dell’Unione Europea la strategia per la parità di genere in vigore pone l’accento su tre azioni chiave: richiamo soprattutto quella sullo stop alla violenza sulle donne, ignobile fenomeno tuttora tristemente presente, e sabato ne ricorrerà la Giornata internazionale”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Quirinale dove ha ricevuto una delegazione del “Women Economic Forum”. “Nulla sarebbe possibile senza un impegno diretto delle donne. Quell’impegno che ne ha suscitato leader nelle rispettive comunità e ha permesso straordinari cambiamenti sociali”, ha ricordato. “Il vostro trovarvi insieme, costituendo una rete, un network, testimonia la presa di coscienza di come l’elemento femminile rappresenti una grande energia”.

“Il tema delle disuguaglianze di genere e del danno che recano alle comunità è parte fondamentale delle preoccupazioni delle istituzioni”, ha detto ancora il capo dello Stato.

“In occasione della Giornata internazionale della donna si è calcolato che la mancata inclusione femminile nei progressi della tecnologia trasformativa e dell’educazione digitale, nell’ultimo decennio, abbia sottratto al Pil, soltanto nei Paesi a basso e medio reddito, un trilione di dollari Usa. Quasi il 40% delle donne a livello globale si trova a non avere accesso e a non usare internet: una perdita di grave peso per tutta la comunità”, ha proseguito Mattarella.

– Foto ufficio stampa Quirinale –

(ITALPRESS).