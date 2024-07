Mattarella “La democrazia non è mai conquistata per sempre”

Mattarella “La democrazia non è mai conquistata per sempre”

TRIESTE (ITALPRESS) - "Una democrazia “della maggioranza” sarebbe, per definizione, una insanabile contraddizione, per la confusione tra strumenti di governo e tutela della effettiva condizione di diritti e di libertà". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo intervento a Trieste alla cerimonia di apertura della 50^ edizione della Settimana Sociale dei Cattolici in Italia. "Al cuore della democrazia ci sono le persone, le relazioni e le comunità a cui esse danno vita, le espressioni civili, sociali, economiche che sono frutto della loro libertà, delle loro aspirazioni, della loro umanità: questo è il cardine della nostra Costituzione", ha aggiunto il capo dello Stato. sat (fonte video: Quirinale)