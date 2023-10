Mattarella “In tre anni il mondo è cambiato in peggio”

ROMA (ITALPRESS) - "Questa visita di Stato era programmata tre anni addietro. È stata rinviata per effetto della pandemia, del Covid. In questi tre anni abbiamo registrato, con il Presidente, che il mondo è cambiato. Ed è cambiato in peggio, per la verità. Molto più che per il virus e per la pandemia, è cambiato per sciagurati comportamenti umani; per l’aggressione della Russia all’Ucraina e, negli ultimi giorni, per l’iniziativa terroristica di Hamas in Israele, con il conseguente pericolo di spirale di violenza che si sta registrando e che si spera che si possa frenare". Lo dice il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dopo aver ricevuto al Quirinale il presidente della Repubblica di Finlandia, Sauli Niinisto. sat/gsl (fonte video: Quirinale)