Maschio Gaspardo è intervenuto all’USA Promotional Event organizzato da USG Mission to Italy insieme ad Agenzia ICE, American Chamber of Commerce in Italy, Assindustria Veneto Centro, Assolombarda, Confindustria Emilia Area Centro e Simest con l’obiettivo di promuovere l’export e l’internazionalizzazione delle imprese negli Stati Uniti. L’evento ha visto la partecipazione del Console Generale Robert Needham dell’Ambasciata e dei Consolati degli Stati Uniti d’America in Italia e l’intervento del Direttore Commerciale del Gruppo Maschio Gaspardo, Alessio Riulini. Nel 2021 l’export italiano verso gli Stati Uniti ha toccato i 49 miliardi di euro, con una variazione del +16,5% sul 2020. Gli investimenti delle aziende italiane negli Stati Uniti sono significativi anche in relazione alle opportunità di un mercato molto esigente da un lato ma anche dinamico e flessibile e dove l’attenzione all’innovazione, a nuovi modelli di business altamente produttivi e sostenibili è fondamentale. L’attuale contesto geopolitico è un fattore che spinge le aziende a guardare agli Stati Uniti con un interesse sempre maggiore. Insieme a quella canadese, l’agricoltura americana è la più meccanizzata, la più innovativa e la più forte del mondo. E’ fatta di aziende, le cosiddette farm, che spesso hanno dimensioni superiori ai 300 ettari con un’organizzazione moderna e altamente tecnologica e con una grande disponibilità di mezzi meccanici. Maschio Gaspardo ha iniziato la sua avventura negli Stati Uniti nel 2004 con la fondazione di una filiale commerciale in Iowa, dove si trova il maggior numero di allevatori di suini e di produttori di mais di tutti gli Stati Uniti. Questo grazie alla fertilità dei territori pianeggianti e ricchi di minerali, che insieme al clima continentale e alle frequenti piogge nel periodo invernale rendono il territorio particolarmente produttivo. Questo ha attirato anche l’insediamento di altri costruttori di trattori e macchine per l’agricoltura.

Maschio Gaspardo ha investito molto sul fronte del prodotto, attraverso un completamento della gamma che rispondesse anche alle esigenze del mercato americano, ma soprattutto con un miglioramento del servizio verso un cliente con esigenze specifiche e grandi opportunità produttive. Maschio Gaspardo sta anche valutando dei percorsi aggiuntivi alla crescita interna attraverso partnership o acquisizioni che permettano di fare sinergia in termini di gamma e di penetrazione del mercato con una rete commerciale preparata alla realtà americana. “E’ stato un onore essere coinvolti in questo progetto”, conferma Alessio Riulini, Direttore Commerciale Maschio Gaspardo, “e ci auguriamo che la nostra esperienza possa essere utile ad altre aziende italiane che vogliono espandersi negli Stati Uniti, un paese che offre grandi opportunità ma anche molto complesso. Un territorio molto esteso ed eterogeneo, con leggi statali differenti in cui le opportunità di business vanno valutate con attenzione”. Mirco Maschio, presidente di Maschio Gaspardo S.p.A., ha incontrato Anke Goebel de Mendez, Direttore dell’Ufficio Europeo dell’Iowa Economic Development Authority per discutere di nuove strategie di sviluppo.

(ITALPRESS).