RICCIONE (ITALPRESS) – Tommaso Martini ha vinto il titolo italiano del fioretto maschile categoria Giovani. Il toscano del Gruppo Sportivo Carabinieri, a Riccione, ha conquistato il gradino più alto del podio dei fiorettisti Under 20 dopo aver battuto nel momento clou della gara i due fratelli Di Veroli. In finale, infatti, Martini ha superato con il punteggio di 15-11 il romano Damiano Di Veroli della Giulio Verne, dopo che in semifinale aveva avuto ragione per 15-5 di Davide Di Veroli delle Fiamme Oro, classificatosi al terzo posto, assieme a Jacopo Bonato della Scherma Treviso.

La sesta giornata dei Campionati Italiani Cadetti e Giovani 2021, che ha fatto calare il sipario sul programma dedicato al fioretto, ha riservato emozioni e colpi di scena in una competizione da 117 atleti partecipanti, dopo le fasi di qualificazione su base regionale, la più numerosa tra quelle fin qui andate in scena in questa settimana di assalti sulle pedane del Playhall di Riccione.

Martini, prodotto del Club Scherma Agliana, aveva conquistato la certezza del podio imponendosi per 15-9 su Mattia Raimondi del Frascati Scherma, prima di affrontare i due fratelli capitolini. Damiano Di Veroli, alla fine secondo classificato, aveva invece sconfitto nei quarti Giulio Lombardi del Fides Livorno con il punteggio di 10-9, prima di vincere la semifinale sul veneto Jacopo Bonato con il risultato di 15-10.

(ITALPRESS).