TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Nicolo’ Martinenghi ha vinto la medaglia di bronzo nella finale dei 100 rana ai Giochi di Tokyo. L’azzurro ha chiuso in 58″33. Oro al britannico Adam Peaty (57″37), argento all’olandese Arno Kamminga (58″00).

“Questa medaglia di bronzo e’ una cascata di emozioni. Questa gara l’ho cercata e l’ho voluta, ho sempre sognato quegli ultimi 15 metri, in ogni allenamento. Non so davvero cosa dire” le prime parole di Nicolo’ Martinenghi, ai microfoni Rai, dopo la vittoria del bronzo.

