Marsilio “Istituiremo Abruzzo Film commission”

"In un Abruzzo purtroppo rimasto negli anni indietro nel campo cinematografico, perché nessuno prima di noi ha pensato di organizzare una presenza seria in questo campo, noi lo stiamo facendo. Approveremo la legge per istituire la Fondazione Abruzzo Film commission". Lo ha detto il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio. fil/gtr