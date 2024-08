PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Qualificazioni dai due volti, per l’Italia, nel trampolino da 3 metri. Dopo quattro tuffi di ottima fattura che l’avevano visto stazionare nella top-5, infatti, Giovanni Tocci compromette la sua prova sbagliando completamente il doppio e mezzo indietro. I soli 27 punti ottenuti sanciscono l’eliminazione dell’azzurro, che sbaglia anche nell’ultima serie (42.50). Tocci chiude così in 22esima posizione con 346.85 punti ed è out. Qualificato invece Giovanni Marsaglia, autore di una gara regolare e settimo con 405.50 punti. Guida il cinese Wang Zongyuan (530.65), precedendo il connazionale Xie Siyi (509.60). Domattina le semifinali.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

