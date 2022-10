PHILLIP ISLAND (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Marc Marquez ha voglia di una grande gara. Del resto per lui e il team Repsol Honda Phillip Island è un circuito particolare, di grandi lotte e altrettante soddisfazioni. Come sempre il Gran Premio d’Australia dovrà fare i conti con il meteo, ma lo spagnolo è ottimista dopo le ottime gare in Giappone e Thailandia. “Phillip Island è un circuito fantastico da guidare, è molto diverso da quasi tutti gli altri circuiti del calendario. Ho fatto molte gare memorabili su questa pista ed è quasi sempre una bella battaglia, soprattutto nei primi giri – spiega l’otto volte campione del mondo -. Devi stare molto attento alle condizioni meteo, specialmente quest’anno pare che possa fare molto freddo e che possa esserci molto vento, sicuramente bisognerà fare attenzione anche a questo. Per quanto mi riguarda ho continuato ad allenarmi e sento che le mie condizioni migliorano ogni giorno. Dopo tre gare di fila la settimana di riposo è stata davvero importante per me”.

Grandi aspettative anche per Pol Espargarò che in Australia ha dominato la gara della Moto2 2012 vincendo con oltre 16 secondi. Dopo una serie di gare difficili, un ritorno su un circuito con ricordi così belli è uno stimolo in più per il pilota, finito fuori dalla top ten della classe regina solo una volta a Phillip Island. “Non vedo l’ora di correre di nuovo su questo circuito dove probabilmente ho ottenuto la migliore vittoria della mia carriera in Moto2. E’ una pista davvero unica, con tanti piloti che in genere si contendono la gara. Tornare a casa, stare con la mia famiglia e fare buoni allenamenti dopo tre settimane molto intense di gare è stato importante per me. Le ultime gare non sono state facile, ma le prossime saranno su piste diverse. Vediamo, anche per le condizioni meteo tutto può succedere”.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com