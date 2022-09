MOTEGI (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Marc Marquez ottiene la pole position di MotoGP nel Gran Premio del Giappone. Nelle qualifiche sul circuito di Motegi, il pilota spagnolo della Honda firma il miglior tempo sul bagnato ottenendo il crono di 1’55″214. Dietro di lui ci sono il francese della Pramac Johann Zarco (arrivato dal Q1) e il sudafricano Brad Binder con la Ktm. Quarto posto per Maverick Vinales (Aprilia), in seconda fila assieme a Jorge Martin e Aleix Espargaro. Niente da fare per Francesco Bagnaia, che scatterà dalla dodicesima casella domani in gara, mentre Fabio Quartararo, leader del mondiale, è nono in qualifica con la sua Yamaha. Fuori già in Q1 Enea Bastianini, quindicesimo.

Per Marquez è la 91esima pole della carriera, la prima dopo un digiuno lungo 1071 giorni: l’ultima volta fu sempre in Giappone, nel 2019. “Sono molto contento, è solo una pole sul bagnato ma ora è importante tutto – esulta il Cabroncito – E’ importante mantenere questo stimolo, oggi è andata così, ho guidato bene. E’ la prima volta che guido come voglio io, vediamo domani cosa accade. E’ solo una pole ma è fondamentale per me”.

