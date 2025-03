Il Marocco è il primo paese nel Nord Africa per libertà economica

RABAT (MAROCCO) (ITALPRESS) – Il Marocco consolida la sua leadership economica in Nord Africa, secondo l’Indice 2025 della libertà economica pubblicato dall’Heritage Institute e rilanciato dal portale “Yabiladi”. Con un punteggio di 60,3 su 100, il Regno guadagna 3,5 punti rispetto all’anno precedente, posizionandosi all’86mo posto mondiale su 176 Paesi valutati.

Rispetto ai suoi vicini nordafricani, il Marocco mantiene un vantaggio significativo. La Tunisia (149ma) e l’Algeria (160ma) rientrano nella categoria della “repressione economica”, mentre l’Egitto (145mo) e la Mauritania (119ma) sono considerati “piuttosto liberi”. A livello della regione Mena (Medio Oriente e Nord Africa), il Marocco si posiziona settimo, superando il Kuwait e avvicinandosi all’Arabia Saudita.

Nel contesto africano, il Marocco si conferma tra i Paesi più competitivi, superando nettamente le principali economie del continente e consolidandosi come un hub di riferimento per gli investitori internazionali. Il Marocco ha ottenuto punteggi elevati in settori chiave come libertà d’investimento (75 punti), libertà finanziaria (75 punti) e libertà monetaria (74,4 punti), dimostrando progressi significativi nell’attrattività economica. Tuttavia, rimangono margini di miglioramento in aree come le spese pubbliche (67,9 punti) e la libertà commerciale (67,2 punti). L’ulteriore crescita del Marocco in questa classifica conferma il suo ruolo centrale nell’economia africana e ne rafforza l’attrattiva per gli investitori.

