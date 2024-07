Il re del Marocco, Mohammed VI, ha inviato un messaggio al Presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, in seguito all’annuncio del sostegno ufficiale della Francia alla sovranità del Regno sul Sahara. E’ quanto si legge in una nota dell’agenzia di stampa marocchina “Map”. “Ho accolto con interesse l’importante messaggio che mi avete gentilmente inviato in occasione del 25° anniversario della Festa del Trono”, scrive il monarca marocchino al Capo di Stato francese.

“Vi ringrazio per i vostri calorosi auguri e per il vostro impegno personale nel rafforzare la partnership tra i nostri due paesi. Accolgo con particolare favore la posizione chiara e forte che la Francia adotta, nel vostro messaggio, sul tema del Sahara marocchino”.

Mohammed VI ha apprezzato “pienamente il chiaro sostegno che il vostro Paese offre alla sovranità del Marocco su questa parte del suo territorio, la fermezza del sostegno francese all’autonomia sotto sovranità marocchina come soluzione a questa controversia regionale, consacrando così il piano proposto dal Marocco, in 2007, come unica base per raggiungere questo obiettivo”.

In questo modo infatti la Francia riconosce “i titoli legali del Marocco e i suoi diritti immemorabili, la Francia contribuisce a rafforzare la dinamica internazionale che molti paesi già sostengono e ponendo così fine a un conflitto ereditato da un’altra epoca”.

Grazie all’evoluzione della posizione francese “e alla vostra determinazione ad agire di conseguenza a livello interno e internazionale, i nostri due paesi potranno lavorare insieme per raggiungere una soluzione che, nel quadro delle Nazioni Unite, rispetti pienamente la sovranità del Marocco sul suo Sahara”, prosegue la missiva.

Il popolo marocchino “e le sue forze comprendono l’importanza di questa decisione, che proviene da un membro permanente del Consiglio di Sicurezza, intimo conoscitore del passato e del presente del Nord Africa e testimone privilegiato dell’evoluzione di questa disputa regionale. In questo contesto, e grazie alle dinamiche positive sperimentate dalle nostre relazioni bilaterali, si aprono prospettive promettenti per i nostri due Paesi in numerosi settori strategici, consentendo di rafforzare l’eccezionale partenariato costruito, per decenni, sull’amicizia e sulla fiducia”, conclude Mohammed VI.

Per l’occasione il re del Marocco ha anche invitato Macron per una visita di Stato a Rabat la cui data sarà da definire.

Foto fonte “Map”