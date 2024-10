RABAT (MAROCCO) (ITALPRESS) – La capitale del Marocco, Rabat, è stata selezionata all’unanimità per il Premio Onorario ONU-Habitat 2024 durante la celebrazione della Giornata Mondiale dell’Habitat a Querétaro, in Messico. Questo prestigioso premio è rivolto alle città che hanno ottenuto risultati eccezionali nello sviluppo urbano e hanno contribuito in modo significativo a migliorare la qualità della vita dei loro abitanti.

“La nomina di Rabat per questo Premio di Eccellenza rappresenta un glorioso riconoscimento internazionale che riconosce l’importanza del programma emblematico +Rabat Città della Luce, capitale marocchina della cultura+, lanciato e deciso da Sua Maestà il Re Mohammed VI”, scrive il comune di Rabat in un comunicato stampa.

