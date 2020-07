La nave scuola a vela Amerigo Vespucci della Marina Militare effettuerà un passaggio nelle acque antistanti l’Isola di Malta, nell’ambito della campagna d’istruzione per gli allievi della 1^ classe dell’Accademia Navale di Livorno.

Oggi pomeriggio l’unità transiterà a largo di Gozo per proseguire lungo la costa nordorientale fino a raggiungere le acque prospicenti la capitale intorno al tramonto. Come da tradizione sulle unità navali della Marina Militare, i 106 allievi ufficiali e l’equipaggio prenderanno parte alla suggestiva cerimonia dell’ammaina bandiera. Gli alberi della nave saranno illuminati con il tricolore. La nave, dopo aver completato la circumnavigazione dell’isola continuerà l’addestramento degli allievi ufficiali in mare aperto in direzione delle isole Egadi.

La campagna d’istruzione 2020 si svolge con modalità non consuete, al fine di rispettare i necessari requisiti per la sicurezza del personale di bordo in relazione al problema COVID 19; pertanto, non sono previste le consuete aperture al pubblico della nave durante le soste nei porti.

L’attività addestrativa di quest’anno è dedicata a tutti gli italiani che hanno vissuto questo momento di particolare difficoltà e, pertanto, verrà colta ogni possibile opportunità di passaggio ravvicinato per salutare le comunità lungo le coste lambite dal vascello.

