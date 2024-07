BUDAPEST (UNGHERIA) (ITALPRESS) – Marco Rossi resta al suo posto: nonostante l’eliminazione nella fase a gironi di Euro2024, il 59enne tecnico italiano è stato confermato come ct dell’Ungheria. E’ stato lo stesso Sandor Csanyi, presidente della Federcalcio magiara, a ribadirgli la fiducia incondizionata: “Il prossimo compito della nazionale è quello di competere con successo nella Nations League in autunno e poi nelle qualificazioni ai Mondiali, che saranno gestite dal ct Marco Rossi con il massimo sostegno della Federazione e della presidenza”. “In Germania si è concluso il nostro Europeo, segnato dalla delusione per la mancata qualificazione agli ottavi, ma non è successo nulla di drammatico e non c’erano dubbi che avremmo continuato – le parole di Rossi – Abbiamo ottenuto innumerevoli grandi risultati insieme, quindi non c’è dubbio che il nostro obiettivo è raggiungerne di nuovi”.

