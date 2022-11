TORINO (ITALPRESS) – “E’ un Mondiale particolare, mi aspettavo ritmi più alti. L’assenza di Neymar? Pesa di più quella di Danilo. Mbappé il più forte, l’Argentina non la metto tra le favorite. L’Uruguay è la possibile sorpresa, la delusione è il Belgio. Maxi recuperi? Meglio il tempo effettivo”. Così, ai microfoni di “Radio Anch’io Sport” su Rai Radio 1, l’ex centrocampista della Juve e della Nazionale azzurra, Claudio Marchisio. “E’ un Mondiale particolare. La mia attesa era alta, è un mondiale che arriva a metà dei campionati e per questo motivo mi aspettavo di vedere ritmi più alti, invece stiamo vedendo qualcosa di diverso: il 54% dei primi tempi finisce 0-0, molte squadre sono molto coperte almeno al’inizio, non me l’aspettavo”, ha dichiarato Marchisio.

“Il miglior centrocampista del Mondiale? Gavi e Pedri sono due giocatori interessantissimi, giovani e di talento, sembrano già esperti. Sarebbe bello vederli in Italia”, ha aggiunto l’ex Juve.

“L’emozione nella prima partita di Cristiano Ronaldo non credo sia da ricondurre solo all’inno, sa benissimo che è l’ultimo Mundial, in una situazione particolare della sua carriera. E’ l’unico giocatore senza un club, sa l’importanza di questo Mondiale ha una competitività incredibile come Mbappé, ad oggi secondo me il giocatore più forte”, ha poi spiegato Marchisio.

“Vedremo chi ci sarà oggi nel Brasile contro la Svizzera, se Rodrygo o Martinelli, ma in quel reparto sono profondissimi i Verdeoro, hanno giocatori di una qualità incredibile. Secondo me, la mancanza di Danilo è molto più importante di quella di Neymar. Danilo è un giocatore polivalente per il Brasile e l’alternativa, Dani Alves, sono mesi che non gioca. Danilo può rivelarsi un’assenza problematica per Tite”, ha continuato l’ex centrocampista azzurro.

“Sui maxi recuperi, in realtà, io sono dell’idea che bisogna abbassare i minuti di gioco, giocare un massimo di 60 minuti, 30 a tempo, stile NBA, col tempo effettivo reale. Tanto anche se le allunghiamo, le partite durano sempre 55 minuti circa. Pronostici? Sono state sicuramente sorprendenti le vittorie dell’Arabia Saudita sull’Argentina e del Giappone sulla Germania, ma mi ha sorpreso soprattutto la capacità e la forza di reagire a qualsiasi avversità della Francia. L’Argentina invece non la metto tra le favorite, mi è piaciuta davvero poco”, ha proseguito Marchisio.

“Come possibile sorpresa direi l’Uruguay. Ha un attacco e una difesa di grande esperienza, ma mi piace tanto il centrocampo, su tutti Valverde e Bentancur, in grande crescita. Una squadra quadrata, equilibrata e con garra. Come squara flop dico Belgio: è in una crisi quasi mistica, con un pessimismo stranissimo, non c’è feeling nel gruppo. Hazard non riesca a ritornare quello di un tempo, Lukaku non è in condizione. Trossard e Mertens hanno provato almeno a dare un pò più di vitalità, ma sembra una squadra spenta”, ha concluso l’ex centrocampista azzurro.

