Marche, dopo l’alluvione è corsa per salvare le strutture lesionate

Continua il lavoro delle squadre dei vigili del fuoco impegnate nella messa in sicurezza di strutture lesionate dall’ondata di maltempo che ha colpito il territorio di Ancona e Pesaro Urbino il 15 settembre scorso. Ecco le operazioni a Pianello di Ostra per mettere in sicurezza una cabina per la distribuzione dell’energia elettrica. mgg/gsl