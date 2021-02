Marche, Acquaroli “Pronti a intervenire contro variante inglese del Covid”

"In questo momento credo che la situazione possa essere ritenuta sotto controllo, ma se dovesse evolvere in maniera pesante, per evitare di far precipitare intere province o tutta la regione in una situazione spiacevole, potremmo valutare alcuni provvedimenti". Così il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, parlando della variante inglese del Covid-19. mgg/red