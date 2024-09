MISANO ADRIATICO (ITALPRESS) – Marc Marquez, in sella alla Ducati Gresini, ha vinto il Gran Premio di San Marino, in scena sul circuito di Misano. Secondo trionfo consecutivo per l’otto volte campione del mondo, che ha preceduto le Ducati Lenovo di Francesco Bagnaia, al secondo posto, e di Enea Bastianini, al terzo. In avvio di gara è caduta qualche goccia di pioggia che ha indotto molti piloti al cambio moto: Bagnaia è rimasto in pista, azzeccando la lettura della situazione. Pecco riduce così il gap in campionato da Martin a soli sette punti. Brad Binder (Ktm) e Marco Bezzecchi (Ducati Pertamina) sono rispettivamente quarto e quinto. Nell’ordine, completano la top ten Alex Marquez, Quartararo, Miller, Di Giannantonio, Pol Espargaro. Chiude quindicesimo Jorge Martin (Ducati Prima Pramac), penalizzato dal cambio moto troppo anticipato. Dopo le prime gocce di pioggia, lo spagnolo è stato il primo a rientrare ai box, ignorando la scelta del rivale Bagnaia. Sono caduti, invece, Acosta, Morbidelli e Augusto Fernandez.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

