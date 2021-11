ROMA (ITALPRESS) – Marc Marquez non potrà chiudere la stagione in pista. Dopo aver dato forfait per il Gran Premio di Algarve, penultimo appuntamento del Mondiale, lo spagnolo deve rinunciare anche all’ultimo in programma in questo fine settimana a Valencia. Il pluricampione non sarà in sella alla sua moto neanche ai test di Jerez in programma il 18 e 19 novembre. Ad annunciarlo è la Honda in un comunicato stampa nel quale spiega che, nonostante la settimana di riposo successiva alla caduta durante un allenamento, Marquez “ha continuato a sentirsi male e ha sofferto di problemi alla vista, motivo per cui questo lunedì è stato visitato dall’oculista Sanchez Dalmau presso l’Hospital Clinic di Barcellona. La visita e i test hanno rilevato un nuovo episodio di diplopia”. “L’esame effettuato dopo l’incidente occorso ha confermato che il pilota è affetto da diplopia e ha evidenziato una paralisi del quarto nervo destro con interessamento del muscolo obliquo superiore destro – la diagnosi del medico dopo la visita -. E’ stato scelto un trattamento conservativo con aggiornamenti periodici da seguire con l’evoluzione clinica. Questo quarto nervo destro è quello già ferito nel 2011”.

(ITALPRESS).