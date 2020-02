Honda Racing Corporation ha ufficializzato il rinnovo di Marc Marquez fino alla fine del 2024. In una nota HRC ha annunciato “che il sei volte campione del mondo della MotoGP, ha prolungato di quattro anni il suo contratto e continuerà a correre con il team di fabbrica almeno fino al dicembre 2024. Finora, Marc Marquez ha ottenuto 56 vittorie, 95 podi e 62 pole position con la sua RC213V nella classe regina. Questi risultati lo hanno reso il pilota Honda più dominante nella classe regina”. “Siamo felici che al termine della stagione in corso, Marc rimarrà nella famiglia Honda per altri quattro anni”. Queste le prime parole del presidente di HRC, Yoshishige Nomura, dopo l’annuncio del rinnovo di Marc Marquez. “Abbiamo iniziato a parlare alcuni mesi fa, entrambe le parti avevano la volontà di continuare a vincere insieme – ha aggiunto il numero 1 del team Honda -. Marc ha iniziato la sua carriera nella classe regina nel 2013 e con lui abbiamo vinto sei degli ultimi sette titoli della MotoGP. Un campione unico che merita un affare unico. Ho grande fiducia e spero che tutte le persone coinvolte continuino a ottenere successi”. “Sono molto orgoglioso di annunciare il mio rinnovo con la Honda Racing Corporation per i prossimi quattro anni – le parole di Marc Marquez -. La Honda mi ha dato l’opportunità di arrivare nella classe MotoGP con una moto ufficiale nel 2013. Fin dal primo anno abbiamo raggiunto il successo insieme e sono molto felice di continuare a far parte della famiglia Honda. Con il prolungamento del contratto, HRC mi dà la sicurezza di poter inseguire e raggiungere l’obiettivo comune e continuare a scrivere la nostra storia di successo”.

(ITALPRESS).