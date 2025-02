BURIRAM (THAILANDIA) (ITALPRESS) – L’anno in Gresini gli è servito come apprendistato, ora Marc Marquez si sente perfettamente a suo agio sulla Ducati e da Buriram manda un messaggio chiaro: per il titolo mondiale bisognerà fare i conti col Cabroncito. Già autore ieri del miglior tempo, Marquez è il più veloce in sella alla Ducati ufficiale anche nella seconda e ultima giornata di test sul circuito thailandese che fra due settimane inaugurerà il Mondiale 2025: 1’28″855 il crono di riferimento, oltre tre decimi sotto rispetto a ieri e circa un decimo e mezzo più lento del primato firmato nel 2024 dal suo attuale compagno di squadra, Francesco Bagnaia, nello scorso Gran Premio della Thailandia. L’italiano ha chiuso la due giorni di test in quinta piazza, a mezzo secondo dallo spagnolo. “La cosa più importante è aver completato tutta la lunghissima lista di prove che avevamo all’inizio di questi cinque giorni di test – commenta Marquez – Sono contento, ho la confidenza che volevo sulla moto e abbiamo lavorato tanto e bene con il team. Ho anche fatto una simulazione di long run e siamo competitivi anche dopo 23 giri fatti con il caldo delle tre del pomeriggio”.

Bagnaia, che Marquez ha indicato come il principale rivale per il titolo, ammette che il nove volte campione del mondo in questo momento gli è davanti ma può dirsi contento. “Il bilancio è positivo, siamo convinti delle nostre decisioni a livello tecnico e siamo pronti per la gara. Alla fine ho riprovato il time attack, non è stato perfetto, ma va bene così. Ho perfezionato l’assetto per il GP, non vedo l’ora, siamo competitivi e la squadra ha lavorato davvero bene”. E in ottica sviluppo, dal box della coppia in rosso il team manager Davide Tardozzi ha affermato che nel primo round della stagione le GP25 saranno aggiornate solo nell’elettronica e nelle sospensioni. Motore, telaio e aerodinamica saranno quelli del 2024. Ma ad andare bene non sono solo le due Ducati ufficiali visto che il secondo crono lo firma Alex Marquez con la Desmosedici del team Gresini, a 179 millesimi dal fratello (“siamo stati veloci e costanti nei tempi anche se la simulazione di gara non è stata all’altezza”) mentre si piazza settimo Franco Morbidelli (Pertamina Enduro VR46 Racing Team). “Abbiamo fatto una simulazione di gara positiva che ci ha permesso di raccogliere dei dati interessanti. La performance è stata promettente sin dall’inizio, sono felice di quello che stiamo facendo, mi sento pronto per l’inizio della stagione”.

Sorrisi in casa Aprilia dove, aspettando il ritorno di Jorge Martin, Marco Bezzecchi si prende il terzo tempo nella combinata: nessuno su una RS-GP aveva mai girato in 1’29″060 come fatto da lui. Ha inoltre convinto nella simulazione di una sprint: niente male, visto che è passato al marchio di Noale da pochissimo. “In questi due giorni di test ho capito tante cose su come far funzionare al meglio la RS-GP25: siamo cresciuti molto, la moto è competitiva e il motore 2025 va molto bene ovunque”, assicura. Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) ha chiuso nella scia di Bezzecchi, mentre il compagno di squadra Brad Binder non è andato oltre il dodicesimo crono. Nei primi dieci (nono riscontro) Maverick Vinales (Red Bull KTM Tech3), per il quale la RC16 è tutta da scoprire. Più opaco l’altro alfiere del team francese, Enea Bastianini (15°). La Honda ha piazzato Joan Mir in sesta posizione, con un giro mai così veloce da parte di una RC213V. E nella simulazione della sprint, inoltre, ha girato ai livelli di alcuni piloti Aprilia e KTM. Passo indietro rispetto a Sepang per la Yamaha. “Siamo ancora lontani dagli altri”, confessa Fabio Quartararo, ottavo a 731 millesimi da Marquez e il migliore dei piloti della casa giapponese.

